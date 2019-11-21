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21 листопада 2019, Київ 15:20
Новини | Політика

«Слугу народу» Іванісова можуть повернути до фракції – Арахамія

Давид Арахамія

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Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляє, що депутата Романа Іванісова можуть повернути до фракції, якщо він доведе, що непричетний до злочину. Про це Арахамія заявив на брифінгу в Києві 21 листопада.

«Ми вирішили з ним, що він сам за власною ініціативою виходить з фракції та партії. Ми це підтримуємо. Якщо він спростує, і вся країна побачить, що це був фейк, то ми його заберемо назад», – сказав Арахамія.

Раніше 21 листопада на цю ж тему висловився президент України Володимир Зеленський. Керівництво держави готове до очищення влади від людей, які вчинили кримінальні правопорушення, сказав він.

/**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський в Очакові, 21 липня 2019 року
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«Ні в уряді, ні на місцях, ні в областях, ні навіть у партії «Слуга народу» не залишиться нікого з тих, хто причетний хоч до чогось кримінального», – сказав Зеленський і додав, що особисто перевірить, чи причетний один із депутатів фракції «Слуга народу» до вчинення тяжкого злочину.

Президент також додав, що «якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, я змушу цю людину скласти мандат».

Генеральна прокуратура України 20 листопада оприлюднила спростування інформації від генерального прокурора Руслана Рябошапки про погашену судимість народного депутата з фракції «Слуга народу» Романа Іванісова.

Про те, що в Іванісова була судимість за зґвалтування неповнолітньої, спочатку написали ЗМІ.

Іванісов у фейсбуці оприлюднив копію довідки про відсутність судимості.

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