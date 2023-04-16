У Слов’янську завершились рятувальні роботи на місці ракетного удару – ОВА

У неділю, 16 квітня, в Слов’янську на Донеччині завершились рятувальні роботи післяракетного удару армії РФ по п’ятиповерхівці, повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

За його даними, з-під завалів дістали 15 людей: п’ятьох із них вдалося врятувати, серед них 14 річна дівчинка, однак 10 осіб, включаючи дворічного хлопчика, загинули.

«Жертвами цієї атаки стали 39 людей: 15 із них загинули, 24 були поранені. Наймасштабніших руйнувань рашисти завдали п'ятиповерхівці у провулку Парковий – рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів», – підсумував Кириленко.

Вдень 14 квітня російські війська обстріляли житлові квартали Слов’янська. Як повідомила місцева влада, було щонайменше сім місць влучання, війська РФ використовували ракети С-300.

За даними МВС, через російський ракетний удар у Слов’янську пошкоджені 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків та 12 автомобілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.