Через аварію поїздів у Словаччині постраждав українець – МЗС

У Словаччині внаслідок зіткнення двох поїздів постраждав один громадянин України, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

За даними дипломатів, 20-річному українцеві надається допомога в місцевій лікарні. Посольство України в Словаччині підтримує зв’язок із матір’ю постраждалого.

Поблизу міста Рожняв ау Словаччині зіткнулися два поїзди. Представник Словацької залізничної компанії повідомив, що зіткнення сталося в місці перетину колій, де залізниця переходить в одноколійну ділянку.

Причини події з’ясовуються. Міністр внутрішніх справ Словаччини заявив, що зіткнення сталося, ймовірно, через людську помилку – один із машиністів міг не поступитися дорогою іншому.

За останніми даними рятувальників, через аварію 91 людина постраждала.