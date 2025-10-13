У Словаччині десятки людей постраждали через зіткнення поїздів

Поблизу міста Рожнява у Словаччині зіткнулися два потяги. За останніми даними, внаслідок аварії тяжкі й середнього ступеня травми мають дев’ятеро людей, ще близько 20 отримали легкі ушкодження, повідомляє телеканал TA3.

Представник Словацької залізничної компанії повідомив, що зіткнення сталося в місці перетину колій, де залізниця переходить в одноколійну ділянку.

Причини події з’ясовуються. Міністр внутрішніх справ Словаччини заявив, що зіткнення сталося, ймовірно, через людську помилку – один із машиністів міг не поступитися дорогою іншому.