Словаччина передає Україні зимовий пакет гуманітарної допомоги

Уряд Словаччини ухвалив рішення передати Україні пакет гуманітарної допомоги для проходження зими. Як заявило Міністерство внутрішніх справ країни 4 січня, загальна сума допомоги складатиме 203 492 євро.

До пакету гуманітарної підтримки увійдуть обігрівачі, електростанції, одяг і аптечки, а також харчі й питна вода. Забезпеченням гуманітарної допомоги Україні займалися словацькі МВС і Міністерство закордонних справ.

«Криза може вразити кожну країну і солідарність між країнами може бути ключовим елементом вирішення глобальних викликів», – йдеться в заяві словацького МЗС.

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Допомога Україні «в майбутньому може означати подібну підтримку і Словаччині з боку інших країн в разі будь-якої кризи», додає міністерство.

Доставкою допомоги зі Словаччини в Україну займатиметься транспортна мережа за підтримки Європейської комісії.

У жовтні 2023 року уряд Словаччини очолив вчетверте очолив Роберт Фіцо, який заявив, що не підтримуватиме надання військової допомоги Україні.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк 14 листопада поінформував генсека НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів. Але, за його словами, Словаччина пропонує «досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги».