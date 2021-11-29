Американський словник Merriam-Webster назвав словом року «вакцину»

Американський словник Merriam-Webster обрав словом 2021 року «вакцину», йдеться у повідомленні на сайті словника.

«У повсякденному вжитку слова є корисними інструментами, за допомогою яких озвучуються твердження, ідеї, прагнення і невизначеності. Але також вони можуть стати рушіями для ідеологічного конфлікту. Саме це сталося з «вакциною» у 2021 році. Перспективне медичне вирішення пандемії, яка перевернула наше життя в 2020 році, також стало політичним аргументом і джерелом розколу», – йдеться в повідомленні.

За даними Merriam-Webster, кількість запитів за словом «вакцина» в 2021 році зросла на 601% порівняно з попереднім роком і на 1048% порівняно з 2019 роком.

«Інтерес до цього слова був високим від початку пандемії COVID-19, обговорювали фінансування, розробку, тестування і розповсюдження вакцин», – йдеться в повідомленні.

Минулого року словом року Merriam-Webster назвав слово «пандемія».