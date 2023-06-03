Російські військові вдарили ракетою по Слов’янську – влада

Російські військові завдали ракетного удару по Слов’янську на Донеччині, повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Не дуже добрий ранок сьогодні (3 червня – ред.). Влучання ворожої ракети по вулиці Центральній, біля Будинку побуту. Тримаємось, ми разом, бережіть себе», – заявив керівник Слов’янської МВА.

Російські військові після початку повномасштабного вторгнення в Україну регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру. Офіційно Москва заперечує, що цілями її ударів є цивільні.