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Російські військові вдарили ракетою по Слов’янську – влада

Наслідки обстрілів російськими військовими Слов’янська на Донеччині, квітень 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові завдали ракетного удару по Слов’янську на Донеччині, повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Не дуже добрий ранок сьогодні (3 червня – ред.). Влучання ворожої ракети по вулиці Центральній, біля Будинку побуту. Тримаємось, ми разом, бережіть себе», – заявив керівник Слов’янської МВА.

Російські військові після початку повномасштабного вторгнення в Україну регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру. Офіційно Москва заперечує, що цілями її ударів є цивільні.

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