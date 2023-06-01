«Поширення бойових дій на Росію»: на що можуть вплинути локальні акції РДК

Саміт лідерів Європи у Молдові. Зеленський закликає не зволікати

​Включення наживо кореспондентки Радіо Свобода

Олексій Данілов – наживо

Секретар Ради національної оборони України наживо в ефірі коментує головні події

Новий рейд російських добровольців?

Російські добровольці заявляють про новий рейд до Росії. У російському Шебекіному звучать постріли. Путін нагородив місцевого очільника орденом «за мужність». Що відбувається?

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Десять «Іскандерів» на Київ

Черговий нічний обстріл Києва. РФ атакувала балістичними ракетами. У Києві загинули троє людей, зокрема дитина. Місцеві жителі кажуть: під час повітряної тривоги спустилися до укриття, але двері були зачинені. Поки шукали охоронця - впали уламки. Через проблему з укриттями – у КМДА обшуки.

Хто відповість?

Інцидент у 125-й бригаді ТрО Львова

У мережі з’явилося відео, як горить пікап військових. Його опублікував військовий із 125-ї бригади ТрО Львова і заявив, що машину навмисне спалив, підірвавши гранатою, командир батальйону. Тепер військового захищають юристи.

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