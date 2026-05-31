МВА: Росія атакувала Слов’янськ, поранені 7-річний хлопчик і його мама

У Слов’янську внаслідок атаки РФ поранені 7-річний хлопчик і його мама, йдеться у повідомленні пресслужби міської військової адміністрації (МВА).

«Протягом доби ворог шість разів завдавав ударів по нашій громаді. Бив по автівках FPV-дронами, застосовував БПЛА «Молнія-2», та «Герань-2», – йдеться у повідомленні.

За інформацією начальника Слов’янської МВА Вадима Ляха, є влучання АЗС, пошкоджені щонайменше п’ять приватних будинків.

Також відомо, що через нічний удар дрона зазнало пошкоджень відділення №1 «Нової пошти».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.