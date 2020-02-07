«Слуги народу» чергують біля трибуни та президії Ради

Члени владної фракції «Слуга народу» зранку 7 лютого чергують біля трибуни та президії Верховної Ради, щоб не допустити блокування з боку опозиції, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. На місці спікера сидить депутатка Єлізавета Богуцька, серед тих, хто перебуває на чергуванні, є і відомий висловлюваннями про «продаж собаки» депутат Євгеній Брагар.

Парламент планує 7 лютого продовжити розгляд у другому читанні законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко та позафракційна депутат Оксана Савчук все вечірнє засідання 6 лютого з 16:00 до 19:300 стояли у президії парламенту.

У четвер депутати розглянули близько 180 поправок до законопроєкту.