«Слуга народу»: Ковальчука в делегації України до ПАРЄ замінить Мошенець

Народний депутат від «Слуги народу», заступник члена делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи Олександр Ковальчук виходить зі складу делегації. Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук 18 жовтня після засідання фракції.

«Народний депутат Олександр Ковальчук виходить зі складу української делегації в ПАРЄ і поступається своїм місцем представниці «Слуги Народу» Олені Мошенець», – заявила вона.

За словами речниці, Ковальчук ухвалив таке рішення особисто і повідомив про нього на засіданні.

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Олена Мошенець є заступницею голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Під час передвиборчої кампанії 2019 року журналісти проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший» «Схеми» з’ясували, що під час та після Революції Гідності Мошенець працювала заступницею головного редактора видання з неформального медіахолдингу колишнього першого віцепрем'єра та голови Нацбанку Сергія Арбузова.

Сама вона наполягала, що до її компетенції на цій посаді «входили спеціальні додатки до газети, що стосувались лише бізнес-тематики (агро, технології, медицина, управління тощо)».

У делегації України до ПАРЄ 14 народних депутатів, 11 з них – представники монобільшості.