«Це не темники»: у «Слузі народу» пояснили розсилку депутатам тез перед річницею монобільшості

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у коментарі Радіо Свобода пояснила, що саме за інформацію розіслали депутатам цієї політичної сили напередодні річниці монобільшості.

«Це не темники. Це саме меседжі, аналітика. Фракція має право розсилати будь-які документи своїм депутатам, щоб вони мали цю аналітику, якісь узагальнюючі підсумкові речі. Я навіть тішусь з цього (публікації підготованих для «Слуги народу»​ тез у ЗМІ – ред.), що більше людей можуть ці меседжі прочитати», – наголошує вона.

На запитання Радіо Свобода про те, навіщо взагалі готувати для депутатів якісь тези, коли кожен з них сам в змозі дати оцінку політичній ситуації, Кравчук пояснила, що це потрібно з огляду на приналежність членів фракції до різних комітетів.

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«Як депутат з гуманітарного комітету, я прочитала всі від «а» до «я» законопроєкти його, розумію обґрунтування, факти. Але, наприклад, у фінансвовому комітеті було ухвалено за увесь цей період, за сесію, мабуть, 60 або 70 законів. Я фізично не можу пам’ятати всі їхні номери, плюси і мінуси, що змінилося. Тому це певні узагальнюючі речі, які варто мати просто під рукою», – пояснює Кравчук .

Щодо формулювання «монобільшість «Слуги народу» увійде в історію тим, що на її долю випали найбільші випробування в історії незалежної України» в оприлюднених тезах для депутів, то заступниця голови фракції вважає його обґрунтованим.

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«Ви ж погоджуєтесь, мабуть, що 2020 рік складний в порівнянні з минулим? У нас так співпало, що саме на наш перший рік всі виклики великі: і перезавантаження влади, і коронавірус, і економічна криза», – говорить Кравчук.

13 липня низка ЗМІ поширили документ під назвою «Рекомендації народним депутатам для спілкування з виборцями в ході звітування за перший рік роботи в парламенті», назвавши його «темником для «Слуг народу».

Це не вперше, коли для депутатів монобільшості всередині політичної сили готують подібні тези, які вони мали б використовувати під час спілкування зі ЗМІ та електоратом.