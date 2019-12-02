Депутат від «Слуги народу» назвав кандидатів на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики

На посаду голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики претендують представники фракції «Слуги народу» Єлизавета Ясько та Галина Михайлюк, повідомив народний депутат Олександр Качура.
«Наразі є два кандидати, які отримали найбільше підтримки, – це Ясько і Михайлюк», – заявив член «Слуги народу» перед початком засідання фракції 2 грудня.
1 листопада народний депутат від «Слуги народу» і Богдан Яременко заявив, що подав у відставку з посади голови парламентського комітету зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.
За кілька днів до цього у мережі з’явилися фото і відео буцімто телефонної переписки в залі парламенту Богдана Яременка у «чатах знайомств» щодо послуг інтимного характеру. Таку «переписку» опублікував сайт «Букви». Після цього Яременко сказав, що «не варто вірити усьому, що публікують нібито ЗМІ». Згодом він вибачився за інцидент.
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