Смертність в Україні в 4 рази перевищила народжуваність – підрахунки Opendatabot

В Україні вперше за останні п’ять років офіційно зафіксували зростання смертності – на це звернув увагу портал відкритих даних Opendatabot 22 липня на основі даних Міністерства юстиції.

Згідно з даними Мін’юсту, за першу половину 2026 року в Україні народилися 73 292 дитини.

«Водночас зафіксовано 259 853 смерті – це перше офіційне зростання кількості померлих за останні 5 років. Смертність учетверо перевищує народжуваність», – повідомляють аналітики.

За їхніми спостереженнями, народжуваність в Україні продовжує падати – порівняно з першим півріччям 2025, новонароджених поменшало на 16%. В порівнянні з відповідним періодом напередодні повномасштабної війни ситуація «ще гірша: скорочення аж у два рази».





Зараз в Україні в середньому народжується близько 12 тисяч малюків щомісяця. Opendatabot зазначає, що 10 років тому фіксували народження близько 32 тисяч дітей на місяць.

51% народжених дітей – хлопчики, 49% – дівчатка. За даними порталу, традиційно найменше дітей зʼявляється на світ у прифронтових регіонах — на Донеччині фіксують спад народжуваності утричі, в Запорізькій області скорочення на 23%. Водночас помітно поменшало малюків і в умовно безпечних регіонах: на Вінниччині, Львівщині і Тернопільщині скорочення народжуваності сягнуло 20%.

За кількістю новонароджених лідирує Київ, де народилося кожне девʼяте немовля (8 352). Львівщина посідає друге місце із 6 617 дітей. Також у топі народжуваності Дніпропетровська та Одеська області, які регулярно зазнають обстрілів – там за перше півріччя народилися 5 611 і 5 450 дітей відповідно.

Водночас за шість місяців 2026 року зафіксували 259 853 смерті. За підрахунками Opendatabot, смертність цьогоріч зросла на 4% у порівнянні з відповідним періодом торік.





Найбільше зростання кількості померлих зафіксовано у столиці – на 11%, загалом 20 121 випадок за шість місяців. Водночас найбільше смертей, «як і завжди», зареєстрували на Дніпропетровщині – 28 386 людей, це кожен девʼятий померлий в Україні:

«Статистика життя та смерті цьогоріч істотно погіршилась. В середньому, смертність учетверо перевищує народжуваність. До порівняння, торік цей показник був 1 до 3. Найгірша ситуація у прифронтових регіонах: Донеччині (1 новонароджений на 19 померлих громадян), Херсонщині – 1 до 14, на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині – 1 до 6».

Найбільш оптимістичним аналітики називають співвідношення в Рівненській, Волинській і Закарпатській областях – там на одного новонародженого припадає двоє померлих.

Міністерство юстиції 22 липня оприлюднило статистику народжуваності – за перші шість місяців 2026 року органи державної реєстрації актів цивільного стану склали 73 292 актових записи про народження дітей. Закон зобов’язує зареєструвати народження дитини протягом одного місяця.