СММ ОСЄ повідомила про мінування бойовиками мирних територій на Донеччині

Спостерігачі СММ ОБСЄ повідомляють про мінування бойовиками на Донбасі мирних територій. Про це йдеться у звіті від 7 жовтня.

«4 жовтня у полях поблизу населеного пункту Нижнє Лозове безпілотник Спеціальної моніторингової місії знову зафіксував сукупно 225 протитанкових мін, встановлених у кількох місцях. Зокрема, 43 міни встановлено приблизно за 2,5 км на захід, 122 міни в полі орієнтовно за 3,5 км на північний захід та 60 мін орієнтовно за 2,5 км на південний захід від цього населеного пункту», – мовиться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Луганській області на вибуховому пристрої підірвалася жінка та 11-річна дитина. Інцидент стався 28 вересня поблизу Золотого-5.

Жінка повідомила спостерігачам, що отримала серйозні поранення лівої ноги, яку довелося ампутувати нижче коліна, а також численні поранення правої ноги. Жінка додала, що її син отримав поранення очей, а дочка не постраждала.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.