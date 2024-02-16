Прокуратура США звинуватила колишнього інформатора ФБР у брехні про Байдена і його сина

Спецпрокурор Девід Вайс, який розслідує справу сина президента США, звинуватив колишнього інформатора ФБР Олександра Смирнова у фабрикації заяв про те, що президент США Джо Байден і його син Гантер Байден отримали по п’ять мільйонів доларів від української енергетичної компанії Burisma.

Олександру Смирнову висунули звинувачення у зв’язку з брехнею ФБР і створенням фальшивих записів. Він був заарештований 15 лютого в міжнародному аеропорту в Лас-Вегасі.

На думку прокурора, у Смирнова була політична мотивація сказати неправду, а республіканці чинили тиск на ФБР, щоб воно оприлюднило внутрішні звіти із заявами Смирнова. Якщо суд погодиться з прокуратурою, Смирнову загрожують до 25 років ув’язнення.

Олександр Смирнов у ході слідства у справі Гантера Байдена у 2020 році стверджував, що керівництво Burisma у 2015 і 2016 роках говорило йому, що найняло сина Байдена для захисту компанії завдяки зв’язкам батька від юридичних проблем у США.

Джо Байден у ті роки був віцепрезидентом у кабінеті Барака Обами. Гантер Байден був членом ради директорів Burisma з 2014 по 2019 роки. Спецпрокурор стверджує, що насправді Смирнов зустрічався з представниками Burisma не у 2015 і 2016 роках, а у 2017-му, коли Байден-старший уже не був віцепрезидентом.

Колишній президент США республіканець Дональд Трам стверджував, що Байден незаконно допомагав своєму синові в українському бізнесі. Республіканці в Конгресі розпочали офіційне парламентське розслідування з цього приводу — зокрема з урахуванням свідчень Смирнова.

Тема Burisma також відіграла важливу роль в імпічменті Трампа у 2019 році. Тоді стверджувалося, що Трамп нібито намагався чинити тиск на Україну, щоб та провела розслідування щодо Байденів і допомогла йому виграти вибори. Сенат, у якому більшість становили республіканці, пізніше Трампа виправдав.

Гантер Байден наприкінці лютого в рамках розслідування надасть свідчення наглядовому комітету Палати представників. Син президента США усі звинувачення категорично відкидає.

Республіканець і голова Комітету з нагляду Палати представників, який керував розслідуванням ділових операцій Гантера Байдена, Джеймс Комер, применшив обвинувачення Смирнова, стверджуючи, що розслідування щодо імпічменту президента Байдена не залежить від інформації, яку Смирнов надав ФБР.

«Це базується на великій кількості доказів, включаючи банківські записи і свідчення свідків, які показують, що Джо Байден знав і брав участь у бізнесі своєї сім’ї», – сказав Комер.

Натомість конгресмен-демократ Джеймі Раскін, закликав республіканців припинити своє «приречене розслідування імпічменту» після висунутих Смирнову звинувачень.

Надані Смирновим дані є центральним елементом у звинуваченнях, які республіканці хочуть використати для спроби імпічменту Байдена.

Анонсуючи розслідування для імпічменту, тодішній спікер Палати представників Кевін Маккарті посилався на Смирнова як «надійне джерело».

Палата представників Конгресу США 13 грудня проголосувала за офіційний дозвіл на поточне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Розслідування має перевірити, чи отримував президент-демократ неправомірну вигоду від закордонних ділових операцій свого сина Гантера Байдена.

Білий дім раніше розкритикував розслідування як необґрунтоване фактами і політично мотивоване.

У вересні тодішній спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті заявив, що доручив комітетам розпочати розслідування щодо можливого оголошення імпічменту президенту Джо Байдену через ділові угоди його родини. Провадження відбувається на тлі початку в США кампанії виборів голови держави 2024 року.