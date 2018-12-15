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15 Грудень 2018, Київ 13:00
Новини | Події

На Софійській площі в Києві затримали двох людей «із небезпечними предметами» – поліція

Тисячі людей зібралися на Софійській площі

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Київська поліція затримала двох людей із небезпечними предметами на площі перед собором Святої Софії, де тисячі людей очікують на результати Об’єднавчого собору україньских православних церков. Про це начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

«В одного було щось схоже на холодну зброю, а в іншого – нунчаки. Вони доправлені до територіального відділу поліції», – сказав Крищенко. За його словами, правоохоронці будуть з'ясовувати, навіщо ці громадяни прийшли на захід із небезпечними предметами.
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У день Об'єднавчого собору, 15 грудня, Радіо Свобода веде Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах у Facebook та YouTube.

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