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22 Червень 2019, Київ 23:56
Новини | Спорт

Третє «золото» України на Європейських іграх: Анастасія Сапсай, самбо

Анастасія Сапсай (у червоному) під час бою з Елене Кебадзе, Мінськ, 22 червня 2019 року

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Українська самбістка Анастасія Сапсай здобула вже третє «золото» команди України на II Європейських іграх. У ваговій категорії понад 80 кг вона перемогла грузинську спорсменку Елене Кебадзе.

Раніше 22 червня золоті медалі завоювали Дар’я Білодід і Георгій Зантарая (обидва – дзюдо).

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Крім того, за день українці мають також дві срібні (Анастасія Новікова і Олена Сайко, самбо) і одну бронзову (Наталя Смаль, самбо) медалі.

Після першого «медального» дня змагань у білоруському Мінську команда України наразі на четвертому місці – після Росії, Білорусі і Грузії.

Загалом в іграх беруть участь понад чотири тисячі спортсменів із 50 країн, які змагаються в 23 дисциплінах у 15 видах спорту.

Більше про перемоги українських спортсменів на ІІ Європейських іграх читайте у нашому Живому блозі.

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