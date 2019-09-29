«Київ-Баскет» припиняє боротьбу в Лізі чемпіонів

Віцечемпіон України з баскетболу «Київ-Баскет» поступився у виїзному матчі другого кваліфікаційного раунду баскетбольної Ліги чемпіонів команді «Сан Пабло Бургос» (Іспанія).

Команда Айнарса Багатскіса не змогла нав’язати суперникові свою гру і вже в першій чверті відставала на 6 очок – 26:20. Із кожною наступною «десятихвилинкою» іспанці лише набирали обертів – як результат перевага в кожній чверті. Матч завершився з рахунком 96:62 на користь «Сан Пабло Бургос».

За результатами двох матчів путівку до групового раунду здобула іспанська команда. В першому матчі, який відбувся в київському Палаці спорту, перемогу також виборола команда «Сан Пабло Бургос» – 86:83.

Тепер «Київ-Баскет» гратиме у Кубку Європи ФІБА. У цьому ж турнірі виступатиме ще один український баскетбольний клуб – «Дніпро». Свою участь у Кубку Європи ФІБА «дніпряни» розпочнуть із кваліфікації, де зустрінуться з білоруським «Борисфеном». Матчі відбудуться 2 і 9 жовтня.

У минулому сезоні «Дніпро» пройшов у груповий етап, проте зайняв там останнє місце.