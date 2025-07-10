Споживання зростає, «Укренерго» закликає ощадливо використовувати електрику вдень

Рівень споживання електроенергії продовжує зростати, повідомляє оператор енергосистеми «Укренерго» 10 липня.

За даними компанії, о 9:30 сьогодні споживання було на 1% вищим, ніж напередодні.

«Причина – утримання спекотної погоди на всій території України. А також – хмарна погода з опадами у західних та частині центральних областей. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі», – повідомляє «Укренерго».





Оператор нагадує, що українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських повітряних атак:

«Сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00».

Також через погодні умови – грозу та пориви вітру – на ранок четверга повністю або частково був знеструмлений 371 населений пункт у семи областях, додає компанія.

Напередодні «Укренерго» повідомило, що внаслідок негоди повністю або частково був знеструмлений 681 населений пункт у шести областях.