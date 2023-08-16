Справу ексдепутата Святаша передали до суду – Офіс генпрокурора

Правоохоронці за керівництва Київської міської прокуратури передали до суду справу щодо колишнього народного депутата 4-8 скликань, повідомляє Офіс генерального прокурора 16 серпня.

Колишньому парламентарю інкримінують «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, шахрайство, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом».

«За даними слідства, екснардеп, використовуючи свою політичну посаду, фактично керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів. Будучи кінцевим власником групи підприємств з понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 мільйонів доларів США», – йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, фігурант справи передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права. Але, коли настав час повертати кошти, він нібито використав «завідомо підроблені документи» та переоформити майно на інші підконтрольні компанії, аби звільнити майно з-під зобов’язань перед банком.

Слідство оцінює збитки, завдані цими діями, на суму 1,1 мільярда гривень.

ОГП не називає імені підозрюваного, але обставини вказують на Дмитра Святаша, який п’ять разів обирався до українського парламенту від «Партії регіонів». За даними слідства, він наразі перебуває у Росії. Раніше його майно на суму понад 600 мільйонів гривень передали під управління АРМА.