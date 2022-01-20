Справа Гандзюк: апеляційний суд залишив Мангера під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Херсонської обласної ради, якого звинувачують в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, повідомляє пресслужба суду 20 січня.

Імені обвинуваченого пресслужба не називає, але обставини справи вказують на Владислава Мангера.

За повідомленням, колегія судді розглянула скаргу сторони захисту на рішення Дніпровського районного суду Києва від 7 грудня 2021 року, якою Мангера взяли під варту до 4 лютого без можливості виходу під заставу.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 07 грудня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», – заявляють у суді.

Читайте також: Роковини по Катерині Гандзюк: дипломати закликали владу притягнути до відповідальності винних у вбивстві

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у організації нападу. Він заперечує звинувачення. Ще одного підозрюваного Олексія Левіна у січні 2020 року року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну і теж взяли під варту.