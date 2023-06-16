Фігурант «справи кримських мусульман» Османов отримав 20 років ув'язнення

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив активіста «Кримської солідарності» Ансара Османова до 20 років позбавлення волі. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Перші пʼять років він має провести у вʼязниці. «Сотні зниклих, зниклих безвісти, сотні арештів і вироків за надуманими звинуваченнями, катування невинних, вибивання неправдивих свідчень, практика прихованих свідків – по суті, це історія аналогічних доносів НКВС, насильницька депортація мусульман у далекі табори та тюрми, сотні дітей, які стали сиротами за життя батьків», – заявив активіст на засіданні в суді.

Сам термін є на два роки більшим, ніж просив для Османова прокурор і першим настільки тривалим терміном за цією категорією кримінальних справ. Найбільший термін увʼязнення до цього становив 19 років.

Османова заарештували після російських обшуків у лютому 2022 року. Тоді одразу в кількох районах Криму російськими силовиками було затримано чотирьох людей – Ансара Османова, Марлена Мустафаєва, Ернеста Сейтосманова і Аметхана Абдулвапова.

Усіх затриманих звинуватили в участі в ісламській політичній партії «Хізб ут-Тахрір», яка визнана в Росії терористичною, але діє без обмеження на рівні національних законодавств багатьох країн світу.