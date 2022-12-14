В Іспанії затримали головного підозрюваного у справі Магнітського

В Іспанії, на Канарських островах, був затриманий головний підозрюваний у відмиванні грошей у справі про корупційні схеми, розслідуванням яких займався аудитор фонду Hermitage Capital Сергій Магнітський. Про це 14 грудня повідомив Європол.

Імʼя затриманого не називається. За даними слідчих, злочинне угруповання під керівництвом підозрюваного вивело з російського бюджету 219 мільйонів євро.

Крім того, Європол повідомив, що в Іспанії в рамках справи Магнітського заарештовано 75 обʼєктів нерухомого майна на суму 25 мільйонів євро. Цю суму також було виведено з російського бюджету. Обʼєктами володіли громадяни Росії або підставні компанії, що мають звʼязки з російськомовною спільнотою Іспанії.

Юрист фонду Hermitage Capital Сергій Магнітський розслідував корупційні схеми в Росії. У листопаді 2009 року він помер у московському СІЗО «Матроська тиша» після арешту за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. Офіційною причиною смерті керівництво ізолятора назвало серцеву недостатність. Але колеги та близькі Магнітського впевнені, що в ізоляторі йому навмисне відмовляли у медичній допомозі і, можливо, катували, а згодом приховали реальну причину смерті.

У 2012 році в США був ухвалений «акт Магнітського», за яким особам, підозрюваним у причетності до загибелі юриста, заборонявся вʼїзд до США. Щодо них також було передбачено фінансові санкції. Згодом закон набрав глобального характеру та поширився на росіян та громадян інших країн, не повʼязаних зі справою Магнітського, але підозрюваних у порушеннях прав людини.

Фонд Hermitage Capital очолює фінансист Білл Браудер. Він є ініціатором «акту Магнітського».