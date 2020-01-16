ЗСУ: полковника, який говорив про «реінтеграцію» з російськими військовими, понизили в посаді

Військова служба правопорядку в Збройних силах України повідомляє, що начальника Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України полковника Олексія Ноздрачова притягли до дисциплінарної відповідальності і понизили в посаді.

Таке рішення ухвалили за результатами службового розслідування щодо Ноздрачова, що стосувалося його заяв 12 грудня. Тоді Ноздрачов, спілкуючись із журналістами, заявив, що військові Росії й України за наявності політичного рішення зможуть «реінтегруватися».

«У ході розслідування військовослужбовець надав вичерпні пояснення та, зокрема, пройшов ретельну процедуру опитування з використанням поліграфу. Обставини й умови події також були всебічно вивчені фахівцями військової контррозвідки Служби безпеки України. Під час розслідування встановлено, що стороннього впливу на полковника Олексія Ноздрачова не було. Водночас офіцер грубо порушив вимоги нормативно-правових актів, що регламентують діяльність військових службових осіб», – йдеться в повідомленні.

У військовій службі правопорядку також заявили, що подальше проходження служби Ноздрачовим «не буде пов’язане з керівництвом підрозділом цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України».

12 грудня 2019 року в агенції «Укрінформ» проходив круглий стіл «Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем». Серед питань, які розглядалися, було і питання «Цивільного-військового співробітництва: нові виклики під час розведення військ».

Виступав з цього питання начальник Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ полковник Олексій Ноздрачов. Відповідаючи на запитання щодо реінтеграції Донбасу, полковник, зокрема, сказав таке: «Питання реінтеграції, це в першу чергу питання безпеки. Я вас хочу запевнити, що військовий наш і військовий росіянин, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є у формуваннях Донецької і Луганської областей, якщо буде прийнято політичне рішення і імплементоване, вони реінтегруються дуже швидко. Тому що, все ж, окрім національної ідеї існують військові традиції. І порозумітись військовим росіянам і військовим українцям, навіть якщо вони були ворогами, краще. Але не забувайте, що існують праворадикальні рухи, які не контролюються державою (не будемо вдаватися в деталі)».

Пізніше того ж дня Ноздрачов оприлюднив відеозвернення, в якому вибачився і сказав, що «готовий понести покарання». На наступний день Генштаб заявив, що слова начальника Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ не є позицією всіх Збройних сил.

На слова полковника майже одразу зреагували учасники бойових дій. Представники ветеранських організацій зібралися біля Міністерства оборони 13 грудня, щоб висловити свій протест і вимагати відставки Ноздрачова, якого усували від служби на час розслідування.

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