Справа про погоню за BMW, під час якої загинув пасажир: що змінилося за три роки

Три роки минає від трагічного інциденту у середмісті української столиці: у ніч на 7 лютого 2016-го патрульні поліцейські під час переслідування порушника відкрили вогонь по автомобілю, внаслідок чого загинув пасажир – 17-річний Михайло Медведєв. Патрульний Сергій Олійник та водій Ростислав Храпачевський опинилися на лаві підсудних: обидві справи у Голосіївському районному суді розглядаються донині. Радіо Свобода з’ясувало, на якому вони етапі.

Справу поліцейського Сергія Олійника, підозрюваного у вбивстві 17-річного хлопця під час переслідування автомобіля BMW, розглядає вже третій склад суду. Спочатку у січні минулого року суддя Олена Первушина взяла самовідвід через конфлікт інтересів: один із адвокатів підсудного був одночасно її адвокатом в іншій справі.

Пізніше не зміг продовжити розгляд й суддя Іларіон Рудик, якого призначили натомість.

Зараз у нас знову змінився склад суду. Хочу сказати, що у цьому ніхто не винен, окрім українського законодавства

«Зараз у нас знову змінився склад суду. Хочу сказати, що у цьому ніхто не винен, окрім українського законодавства. У судді, який вів цю справу, закінчились повноваження, у зв’язку з чим справа була передана на перерозподіл – і в нас тепер новий склад суду. І цей новий склад суду ухвалив рішення слухати справу спочатку», – розповіла Радіо Свобода адвокат Олійника Тетяна Зелькіна.

Втім, додає вона, у минулому складі встигли тільки зачитати обвинувальний акт і долучити частину доказів – тільки експертизи.

«Минулого тижня у нас було перше судове засідання у новому складі. Тобто суддя тільки розпочала судовий розгляд і призначила нове засідання на 13 березня», – каже юристка.

Окрім суддів, справу розглядають також присяжні, вони не змінювалися: тільки одна з них заявила про самовідвід ще за першого складу суду.

«І наразі ще одна присяжна, наскільки нам відомо, скоро досягне 65-річного віку, що унеможливлює її участь у процесі. Але у нас є ще один запасний присяжний, тому ми сподіваємося, що ця обставина не вплине, все ж таки, на швидкість розгляду цієї справи», – зазначає Зелькіна.

За прогнозами Вадима Васильєва, адвоката родини загиблого Михайла Медведєва, така складна справа може слухатися не менш, ніж 5 років.

«Я не бачу тут впливу якихось «потойбічних сил». Такі справи завжди слухаються довго, – переконаний він. – Один раз на місяць призначаються засідання. І не тому, що судді так хочуть, а тому що суди завалені справами».

Зараз Сергій Олійник продовжує роботу в поліції на адміністративній посаді: спочатку його від служби відсторонили, але потім поновили. Також поліцейському більше не призначали запобіжного заходу, бо він з'являється на всі засідання.

Ростислава Храпачевського, що був за кермом BMW, обвинувачують в опорі представникові влади. Голосіївський суд у його справі вже встиг розглянути низку доказів.

На наступному засіданні, яке призначене на березень, свої докази має надати сторона захисту

«На сьогодні стороною обвинувачення вже надано суду всі докази, які зібрали під час досудового розслідування, і опитані всі свідки обвинувачення. На наступному засіданні, яке призначене на березень, свої докази має надати сторона захисту», – розповіла Радіо Свобода речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, Храпачевський з’являється на всі засідання, тому зараз щодо нього не застосовують запобіжних заходів.

Обидві справи розслідувалися близько року. За інформацією силовиків, патрульні побачили молодих людей, які сіли в автомобіль напідпитку і поїхали. Патрульні через гучномовець почали вимагати зупинитися, але водій на це не реагував і продовжив утікати. Після понад півгодинної погоні через усе місто поліцейські відкрили попереджувальний вогонь. Також повідомлялося, що постраждав один із поліцейських, якого зачепив BMW-утікач.