Суд у справі Вороненкова перенесли у зв’язку з убивством адвоката підозрюваного

Суд у Києві відклав розгляд справи про вбивство колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова на 27 листопада у зв’язку з убивством адвоката підозрюваного, повідомила речниця прокуратури столиці України Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

«Шевченківський районний суд Києва відклав на 27 листопада на 15:00 засідання у провадженні щодо вбивства Дениса Вороненкова через відмову одного з підозрюваних скористатися безоплатною правовою допомогою, запропонованою йому судом через загибель попереднього адвоката Святослава Пархоменка на Житомирщині», – написала Максимець.

За її словами, під час засідання суду підозрюваний Олександр Лось повідомив, що шукатиме іншого захисника.

У зв’язку з тим, що участь захисника є обов’язковою, прокурор не заперечував проти перенесення судового засідання з цих підстав, додала речниця прокуратури.

Адвокат Сергій Пархоменко загинув 10 листопада під час полювання в Житомирській області.

Колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

За півтора місяці до цього, 5 лютого, Слідчий комітет Росії офіційно оголосив Вороненкова в розшук. Його звинувачували в шахрайстві.

У жовтні 2016 року, програвши на виборах в Держдуму і побоюючись переслідувань з боку ФСБ Росії, Вороненков поїхав в Україну. Через два дні після закінчення своїх повноважень депутата він отримав українське громадянство і дав в Києві свідчення проти екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду.

У жовтні 2017 року генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що слідчі знають імена учасників і організаторів вбивства Дениса Вороненкова. За його словами, вбивство було скоєне на замовлення Володимира Тюріна, колишнього цивільного чоловіка вдови Вороненкова, Марії Максакової.

У травні минулого року прокуратура Києва заявила про завершення розслідування вбивства Вороненкова, підозру у справі повідомили організатору і п’ятьом співучасникам убивства. За даними прокуратури, двоє підозрюваних перебувають під вартою, а матеріали щодо організатора (громадянина Росії Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка і громадянина України Ярослава Левенця), які перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває.