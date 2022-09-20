США заохочують Азербайджан і Вірменію повернутися до переговорів

Сполучені Штати закликають до швидкого повернення до персональних зустрічей представників Вірменії та Азербайджану, аби послабити напругу після останньої ескалації, внаслідок якої загинули десятки людей.

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив свої співчуття і «наголосив на потребі запобігти подальшим бойовим діям» під час зустрічі з головами МЗС обох країн у Нью-Йорку 19 вересня.

Зустріч міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану – Арарата Мірзояна та Джейхуна Байрамова – відбулася на полях щорічної Генеральної асамблеї ООН, яка розпочалася цього тижня.

Згодом міністерства закордонних справ обох кавказьких країн підкреслили свою зацікавленість в уникненні ескалації.

«Вони обговорили наступні кроки, і секретар (Блінкен – ред.) закликав сторони зустрітися знову до кінця місяця», – сказав про зустріч речник Держдепартаменту Нед Прайс.

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Мірзоян, згідно з його коментарем, наполягав на негайному виведенні збройних сил Азербайджану з території Вірменії та засудив використання військової сили як неприйнятне.

Голова МЗС Вірменії закликав застосувати міжнародні механізми для запобігання ескалації ситуації, повідомляє Єреван.

Він також повторив давню вимогу Вірменії щодо повернення військовополонених із інтенсивного 44-денного конфлікту обох сторін у 2020 році, коли підтримуване Росією припинення вогню закріпило повернення Азербайджану територій у навколо Нагірного Карабаху, який десятиліттями утримувався етнічними вірменами.

За заявою Міністерства закордонних справ Азербайджану, Байрамов сказав на зустрічі, що «Азербайджан не зацікавлений у дестабілізації», і підкреслив зусилля Баку щодо відновлення територій, які десятиліттями утримувалися етнічними вірменами, і переселення туди внутрішньо переміщених осіб.

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За заявою, Байрамов звинуватив Вірменію у «перешкоджанні» зусиллям із відновлення комунікаційних ліній, демаркації кордону та гуманітарних зусиллях і «грубому порушенні своїх зобов’язань у рамках тристоронніх декларацій».

Конфлікт на кордоні Вірменії та Азербайджану загострився у ніч проти 13 вересня. Міноборони Вірменії заявило про обстріл прикордонних міст – Сотк, Варденіс, Горіс, Капан, Артаніш та Ішханасар – з боку Азербайджану. Повідомлялося, що азербайджанські військові використовували безпілотні літальні апарати та міномети, а удари завдавалися по цивільних об’єктах. За даними вірменського відомства, через сутички загинули понад 200 людей.

У Міністерстві оборони Азербайджану, у свою чергу, заявили, що підрозділи Збройних сил Вірменії здійснили «масштабну диверсію» на азербайджано-вірменському державному кордоні. У ході конфлікту загинули понад 100 вірменських та 50 азербайджанських військовослужбовців.