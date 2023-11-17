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США запровадили експортні обмеження проти двох компаній за зв’язки з Росією

Експортні обмеження накладають на постачальників зобов’язання отримувати спеціальні дозволи на експорт від Мінторгівлі США
Експортні обмеження накладають на постачальників зобов’язання отримувати спеціальні дозволи на експорт від Мінторгівлі США

Сполучені Штати оголосили про запровадження експортних обмежень щодо двох компаній, які, як стверджує Міністерство торгівлі США, пов’язані з Росією. Відповідні дані додано до федерального реєстру Бюро з питань промисловості та безпеки міністерства.

Обмеження запровадили проти:

  • Novax Group, яку США пов’язують із Росією, Венесуелою, Панамою та Коста-Рикою
  • Si2 Microsystems Private Limited, яка, як стверджується, «надавала підтримку російській військовій та/або оборонній промисловості»

Si2 Microsystems, за даними американського уряду, постачала вироблені в США мікросхеми покупцям, «пов’язаним із російським оборонним сектором».

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Експортні обмеження накладають на постачальників зобов’язання отримувати спеціальні дозволи на експорт від Мінторгівлі США.

На день раніше США внесли кілька російських або пов’язаних з Росією компаній до списку санкцій. Серед них – засновник Сербської народної партії Ненад Попович, який має бізнес у Росії, а також три компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів.

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