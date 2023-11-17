США запровадили експортні обмеження проти двох компаній за зв’язки з Росією

Сполучені Штати оголосили про запровадження експортних обмежень щодо двох компаній, які, як стверджує Міністерство торгівлі США, пов’язані з Росією. Відповідні дані додано до федерального реєстру Бюро з питань промисловості та безпеки міністерства.

Обмеження запровадили проти:

Novax Group, яку США пов’язують із Росією, Венесуелою, Панамою та Коста-Рикою

Si2 Microsystems Private Limited, яка, як стверджується, «надавала підтримку російській військовій та/або оборонній промисловості»

Si2 Microsystems, за даними американського уряду, постачала вироблені в США мікросхеми покупцям, «пов’язаним із російським оборонним сектором».

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Експортні обмеження накладають на постачальників зобов’язання отримувати спеціальні дозволи на експорт від Мінторгівлі США.

На день раніше США внесли кілька російських або пов’язаних з Росією компаній до списку санкцій. Серед них – засновник Сербської народної партії Ненад Попович, який має бізнес у Росії, а також три компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів.