США: експрезидента Клінтона виписали з лікарні

Колишнього президента Сполучених Штатів Білла Клінтона виписали з лікарні Каліфорнії після того, як його минулого тижня госпіталізували для лікування урологічної інфекції.

Клінтон вийшов з медичного центру Каліфорнійського університету в Ірвайні в супроводі дружини, колишньої держсекретарки та кандидатки в президенти США від Демократичної партії 2016 року Гілларі Клінтон. 75-річний політик вирушить до свого рідного штату Нью-Йорк, де продовжить лікування антибіотиками.

Клінтон був у Каліфорнії на заході для свого фонду, коли його доправили до відділення інтенсивної терапії медичного центру 12 жовтня із ознаками перевтоми.

Доктор Альпеш Амін, який наглядав за його доглядом у лікарні, заявив, що Клінтона виписали після того, як його температура і кількість лейкоцитів нормалізувалися.

У минулому в Клінтона були проблеми зі здоров’ям, зокрема, він переніс операцію із шунтування серця в 2004 році та процедуру через закупорену артерію в 2010 році.

Демократ Клінтон був 42-м президентом США з 1993 по 2001 рік, перемігши республіканців Джорджа Буша і Боба Доула у 1992 та 1996 роках відповідно.

Він, зокрема, керував першим раундом розширення НАТО в Центральній Європі в 1999 році.