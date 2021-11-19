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Рідкісну копію Конституції США продали за рекордні 43,2 млн доларів

Особу переможця на аукціоні 18 листопада не розголошували

Рідкісну першу копію Конституції США продали на аукціоні Sotheby’s за 43,2 мільйона доларів, що є рекордною ціною для історичного документа.

Особу переможця на аукціоні 18 листопада не розголошували.

Документ є одним із 11 відомих примірників Конституції, підписаних 17 вересня 1787 року.

У вересні Селбі Кіффер із Sotheby’s заявив, що примірник був одним із близько 500, надрукованих напередодні підписання. Примірник, проданий з аукціону, був єдиним, що перебував у приватних руках.

Остаточна ціна вдвічі перевищила оцінку Sotheby’s в 15-20 мільйонів доларів.

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