Рідкісну копію Конституції США продали за рекордні 43,2 млн доларів

Рідкісну першу копію Конституції США продали на аукціоні Sotheby’s за 43,2 мільйона доларів, що є рекордною ціною для історичного документа.

Особу переможця на аукціоні 18 листопада не розголошували.

Документ є одним із 11 відомих примірників Конституції, підписаних 17 вересня 1787 року.

У вересні Селбі Кіффер із Sotheby’s заявив, що примірник був одним із близько 500, надрукованих напередодні підписання. Примірник, проданий з аукціону, був єдиним, що перебував у приватних руках.

Остаточна ціна вдвічі перевищила оцінку Sotheby’s в 15-20 мільйонів доларів.