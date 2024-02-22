США звинуватили очільника великого російського банку в обході санкцій

Сполучені Штати звинуватили голову банку ВТБ Андрея Костіна в порушенні санкцій, запроваджених проти Росії.

Звинувачення, зокрема, стосуються обслуговування двох яхт, що належать банкіру та оцінюються в 150 мільйонів доларів, а також будинку в курортному місті Аспен у штаті Колорадо.

Як пише Reuters та Associated Press, у США було заарештовано двох співробітників Андрія Костіна. Вадим Вольфсон і Ґеннон Бонд звинувачуються в тому, що допомагали забезпечувати догляд за будинком у Колорадо і при цьому приховували, що власником будинку є Костін.

«Міністерство юстиції США більш ніж будь-коли віддане припиненню потоку незаконних коштів, що підживлюють путінську війну. Ті, хто продовжує діяти на користь Путіна, притягуватимуться до відповідальності», – заявив генеральний прокурор США Меррік Ґарланд.

Андрій Костін був підданий санкціям США ще 2018 року.