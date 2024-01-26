У США вперше з 1982 року застосували новий метод смертної кари

У штаті Алабама, США, 25 січня вперше стратили засудженого із застосуванням азоту, таким чином випробувавши новий метод смертної кари – про це повідомили міжнародні інформаційні агентства.

Засуджений – Кеннет Юджин Сміт, якого визнали винним у замовному вбивстві жінки в 1988 році – вже пережив одну спробу смертної кари в 2022 році. Тоді йому спробували ввести смертельну ін’єкцію, але не змогли під’єднати крапельницю.

У останньому слові він сказав, що штат Алабама «змусив людство зробити крок назад». Цього разу на Сміта вдягнули маску з азотом, який мав спричинити кисневе голодування.

Як пише AP, Сміт протягом щонайменше двох хвилин рухався так, ніби мав напад, після чого кілька хвилин мав утруднене дихання. Його оголосили мертвим після 22 хвилин.

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Комісар виправної колонії штату Алабама Джон Хемм, який спостерігав за стратою, назвав реакцію «очікуваною», зазначивши, що вона виникає при недостатньому надходженні кисню. Він припустив, що Сміт затримував дихання на початку страти.

Натомість духовний наставник засудженого Джефф Худ заявив, що попередні судові документи передбачали втрату свідомості протягом кількох секунд.

«Я стояв там і плакав, спостерігаючи, як хтось задихається до смерті», – сказав він.

Минулого разу новий метод страти у США випробували в 1982 році, це була смертельна ін’єкція.

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45-річну Елізабет Сеннет знайшли мертвою в її будинку з вісьмома ножовими пораненнями. Сміт був одним із двох чоловіків, засуджених за вбивство. Прокурори стверджували, що чоловік убитої заплатив обом по 1 тсиячі доларів, тому що хотів отримати страхову виплату за її життя. Другого обвинуваченого Джона Форреста Паркера стратили в 2010-му. Чоловік загиблої наклав на себе руки під час розслідування.

Обвинувальний вирок Сміту 1989 року скасували в апеляції, але його засудили знову в 1996-му. Присяжні пропонували довічне ув’язнення, але суддя замінив його на смертну кару. Відтоді штат Алабама заборонив суддям скасовувати рішення присяжних щодо обсягу покарання.