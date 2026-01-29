У США наближається новий шатдаун – Сенат заблокував законопроєкт про фінансування уряду

Сенат США 29 січня заблокував пакет фінансування, необхідний для запобігання зупиненню роботи уряду. Це відбулося на тлі продовження переговорів Білого дому і лідерів демократів щодо операції адміністрації Дональда Трампа з контролю за імміграційним законодавством.

Демократи наполягають на вилученні із законопроєкту фінансування міністерства внутрішньої безпеки (DHS) на суму 1,2 трильйона доларів – після того, як минулого тижня в Міннеаполісі стався інцидент, який спричинив смерть Алекса Претті.

Законопроєкт про витрати вже схвалений Палатою представників, але для його надсилання на підпис президентові потрібно 60 голосів у Сенаті. Республіканці мають у цій палаті 53 депутатів, це означає, що для ухвалення законопроєкту необхідна підтримка щонайменше кількох сенаторів-демократів.

Процедурне голосування з питання бюджету в Сенаті провалилося з результатом 45 на 55 голосів. Усі демократи проголосували проти, також про стурбованість щодо марних витрат заявляли вісім республіканців.

Серед змін, яких прагнуть демократи, є вимоги до федеральних агентів отримувати ордери перед проведенням арештів, а також чіткіші правила ідентифікації для співробітників таких органів, як Митна та прикордонна охорона (ICE).

У Сполучених Штатах двох федеральних агентів відсторонили від виконання обов’язків до завершення розслідування загибель 37-річного Алекса Претті, повідомляють американські медіа з посиланням на чиновника Міністерства внутрішньої безпеки.

Алекс Претті працював медбратом у відділенні інтенсивної терапії та був громадянином США. Його застрелили через 17 днів після вбивства 37-річної матері трьох дітей, поетеси Рене Гуд.

Після її вбивства в Міннеаполісі почалися протести, які переросли в зіткнення між правоохоронцями та демонстрантами. Міністерство юстиції США розпочало розслідування щодо губернатора Міннесоти Тіма Волца та мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея за звинуваченнями в змові з метою перешкоджання роботі федеральних агентів. Протести відбувалися й в інших штатах, зокрема, в містах Каліфорнії, Нью-Йорку та Чикаго.

З грудня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки проводить у Міннесоті масштабну операцію із затримання нелегальних іммігрантів, для якої за наказом президента США Дональда Трампа до штату було направлено близько 3 тисяч федеральних агентів з ICE та інших служб. Жителі Міннесоти протестують проти присутності цих агентів у штаті.