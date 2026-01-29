Вбивство Алекса Претті: двох федеральних агентів у США відсторонили від роботи

У Сполучених Штатах двох федеральних агентів відсторонили від виконання обов’язків до завершення розслідування загибель 37-річного Алекса Претті, повідомляють американські медіа з посиланням на чиновника Міністерства внутрішньої безпеки.

За словами представника відомства, агента Прикордонної служби та співробітника Митної та прикордонної охорони (ICE) відсторонили від виконання обов’язків з 24 січня, коли сталася стрілянина, згідно зі стандартною процедурою.

Наразі незрозуміло, чи були відсторонені інші федеральні агенти, які притиснули Претті до землі та утримували його.

Урядове відомство надіслало попередній звіт до Конгресу про результати свого внутрішнього розслідування, в якому наведено детальний графік подій на основі записів з нагрудних камер та документів агентства.

У документі не згадується, що Претті розмахував пістолетом, як стверджувалося раніше. У ньому натомість йдеться, що він нібито чинив опір спробам агентів затримати його, після чого почалася «бійка». Потім агент прикордонної служби кілька разів крикнув: «У нього є пістолет!». Приблизно через п’ять секунд він вистрілив зі свого Glock 19, а співробітник митної та прикордонної охорони – з Glock 47. Однак, як зазначає канал NBC News, зі звіту незрозуміло, хто з двох агентів цілився в чоловіка.





Видання The New York Times та NBC News написали, що проаналізували один із відеозаписів інциденту та дійшли висновку, що Претті, який мав дозвіл на носіння вогнепальної зброї, був роззброєний перед тим, як його застрелили.

Алекс Претті працював медбратом у відділенні інтенсивної терапії та був громадянином США. Його застрелили через 17 днів після вбивства 37-річної матері трьох дітей, поетеси Рене Гуд.

Після її вбивства в Міннеаполісі почалися протести, які переросли в зіткнення між правоохоронцями та демонстрантами. Міністерство юстиції США розпочало розслідування щодо губернатора Міннесоти Тіма Волца та мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея за звинуваченнями в змові з метою перешкоджання роботі федеральних агентів.

З грудня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки проводить у Міннесоті масштабну операцію із затримання нелегальних іммігрантів, для якої за наказом президента США Дональда Трампа до штату було направлено близько 3 тисяч федеральних агентів з ICE та інших служб. Жителі Міннесоти протестують проти присутності цих агентів у штаті.