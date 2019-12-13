США «призупиняє» мирні переговори з талібами після нападу поблизу американської бази

Вашингтон взяв «коротку паузу» в мирних переговорах із екстремістським угрупованням «Талібан» після того, як бойовики влаштували напад на головну військову базу США в Афганістані. Про це повідомив спеціальний посол Сполучених Штатів в Афганістані Залмай Халілзад 12 грудня.

Напередодні таліби завдали удару поблизу американської військової бази Баграм, вбили щонайменше двох цивільних афганців та поранили понад 70 людей, в тому числі п’ятьох солдатів з Грузії. В ході нападу як мінімум один бойовик підірвав себе в машині.

«Коли я зустрівся з талібами сьогодні, то висловив обурення через вчорашню атаку на Баграм, в ході якої були безрозсудно вбиті двоє та поранені десятки цивільних. Таліби мають показати, що вони хочуть та спроможні відгукнутися на прагнення афганців до миру», – написав Халілзад.

Він додав, що США «беруть коротку паузу», аби таліби «проконсультувалися зі своїм керівництвом щодо цього ключового питання».

Напад 11 грудня стався на наступний тиждень після того, як США поновили раніше зупинені переговори з угрупованням. Це сталося за три місяці після того, як їх зупинив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про поновлення стало відомо після його несподіваного візиту до американських військових на базу Баграм до Дня подяки.