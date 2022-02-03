Посольство США закликало Росію «виконувати зобов’язання» після обстрілу КПВВ «Гнутове»

У посольстві США в Києві після обстрілу контрольно-пропускного пункту «Гнутове» з боку підтримуваних Москвою бойовиків закликали Росію виконувати зобов’язання щодо дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

«Минулого тижня в Парижі Росія зобов’язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні очолювані Росією сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ «Гнутове», піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. Не на словах, а на ділі», – йдеться в заяві посольства у твітері.

У пресцентрі операції Об’єднаних сил повідомили, що 2 лютого підтримувані Росією сили здійснили обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове», що на Донеччині.

«Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17», – йдеться в повідомленні. Військові не уточнюють, чи постраждав хтось внаслідок цього обстрілу, чи були руйнування.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.