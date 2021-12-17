У США інженера звинувачують у спробі шпигунства на користь Росії

У США висунуті звинувачення в спробі передачі секретної інформації агенту іноземної держави 63-річному інженеру зі штату Південна Дакота. Упродовж десятиліть він працював на підприємстві, що виконувало оборонні замовлення.

Джон Мюррей Роу кілька місяців вів електронне листування з тим, кого він вважав співробітником російської розвідки. Під час спілкування він надав дані про системи радіоелектронного придушення, які використовуються на американських військових літаках.

Насправді в ролі російського агента виступав співробітник ФБР, чию увагу Роу привернув після того, як він, згідно з обвинувальним документом, запитав у своїх колег, чи може одночасно мати американський і російський допуски до секретів. Американський допуск до секретної інформації у нього був багато років. Він був звільнений із фірми, назва якої не повідомляється, у 2018 році і відтоді нібито особливо не приховував бажання працювати на Росію. Під час зустрічі з агентом ФБР, який видавав себе за російського агента, він висловив бажання переїхати до Росії.

Розслідування ФБР тривало 8 місяців. У розпорядженні слідства є велике електронне листування Роу з агентом ФБР. Він постане перед судом сьогодні, 17 грудня. Джону Роу загрожує максимальне покарання – довічне увʼязнення.