Співробітника ВПС США затримали за розголошення секретних даних про війну РФ проти України на сайті знайомств

Міністерство юстиції США повідомило про затримання цивільного співробітника Військово-повітряних сил країни за те, що він, за версією американських спецслужб, розкрив секретні дані про війну Росії в Україні на платформі онлайн-знайомств.

У пресрелізі Мін’юсту уточнюється, що 63-річний обвинувачений – Девід Слейтер, який працював у стратегічному командуванні збройних сил США (USSTRATCOM) на базі ВПС у штаті Небраска і з серпня 2021 року до квітня 2022 року мав доступ до секретної інформації. До роботи в USSTRATCOM він служив в американській армії і пішов у відставку у званні підполковника.

В обвинувальному висновку йдеться про те, що Слейтер був присутній на брифінгах стратегічного командування про війну між Росією й Україною, а зібрану там секретну інформацію через сервіс онлайн-знайомств передавав спільнику, який видавав себе за жінку, яка живе в Україні.

Прокурори повідомляють, що співрозмовниця Слейтера часто і відверто ставила питання щодо національної оборони США, а також цілей і військового потенціалу Росії у війні в Україні.

«Дорогий, що там на екранах в особливій кімнаті? Дуже цікаво», «Дейв, мій солодкий, дякую за цінну інформацію», – наводяться повідомлення, адресовані обвинуваченому.

За даними прокурорів, «жінка з України» називала Слейтера «мій таємний коханець-інформатор» і «мій таємний агент».

Перше судове засідання у справі Слейтера відбудеться 5 березня. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі і штраф до 250 тисяч доларів за кожним пунктом звинувачення.

Напередодні стало відомо, що колишній службовець повітряного підрозділу Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра, звинувачений у розміщенні секретних військових документів у соціальних мережах, визнав себе винним у рамках угоди зі слідством.

Тейшейру взяли під арешт у квітні 2023 року після того, як у соціальних мережах з’явилися фотокопії десятків секретних документів Пентагону з інформацією про воєнну допомогу країн НАТО Україні, з оцінкою російських втрат під час вторгнення в Україну, з даними американської розвідки про стан російської армії, з іншою інформацією щодо різних країн.

Тейшейра ділився секретними документами із учасниками ігрового чату. Через це в мережі опинилися тисячі сторінок секретної інформації, зібраної розвідувальною спільнотою США. Цей витік називають найбільшим у країні за довгі роки, від часу скандалу з Wikileaks.