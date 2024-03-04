США: звинувачений у витоку секретних документів Джек Тейшейра визнав себе винним

Колишній військовослужбовець повітряного підрозділу Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра, звинувачений у розміщенні секретних документів у соціальних мережах, 4 березня визнав себе винним, уклавши угоду зі слідством, повідомляють АР, Reuters та інші світові інформагенції.

22-річний Тейшейра визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачення в умисному зберіганні та передаванні секретної інформації, яка стосувалася національної оборони. Він погодився бути засудженим до щонайменше 11 років увʼязнення. Прокурори рекомендуватимуть суду увʼязнити його на понад 16 років.

В обмін на визнання провини прокурори погодилися не звинувачувати Тейшейру в інших порушеннях закону про шпигунство чи інших злочинах.

Тейшейра ділився секретними документами із учасниками ігрового чату. Через це в мережі опинилися тисячі сторінок секретної інформації, зібраної розвідувальною спільнотою США. Цей витік називають найбільшим у країні за довгі роки, від часу скандалу з Wikileaks.