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Новини | Міжнародні

США запровадили санкції проти двох компаній, які підтримали ПВК «Вагнер»

БРДМ-2 на вулицях Бангі, Центральноафриканська Республіка, 15 жовтня 2020 року
БРДМ-2 на вулицях Бангі, Центральноафриканська Республіка, 15 жовтня 2020 року

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило санкції проти російської компанії Broker Expert та компанії із Центральноафриканської Республіки (ЦАР) Bois Rouge SARLU. У повідомленні міністерства фінансів ідеться, що санкції щодо обох компаній запроваджені через те, що вони сприяли шкідливій діяльності Росії в ЦАР.

Юридичні особи, які потрапили під санкції, підтримували дії так званої приватної військової компанії «Вагнер» у Центральноафриканській Республіці. У фінансовому відомстві США наголосили, що обидві компанії прагнули отримати грошову вигоду від видобутку природних ресурсів та надавали матеріальну та фінансову підтримку угрупованню, яке до своєї загибелі представляв бізнесмен Євген Пригожин.

Компанія Broker Expert зі штаб-квартирою в Санкт-Петербурзі постачала товари компаніям у ЦАР та Судані, повʼязаним Пригожиним.

Штаб-квартира компанії Bois Rouge SARLU, за інформацією міністерства фінансів США, розташована в Бангі, столиці ЦАР. Американські джерела кажуть, що компанія, повʼязана з Пригожиним, уклала концесію на видобуток природних ресурсів в обмін на послуги, які ПВК «Вагнер» надавала владі ЦАР.

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