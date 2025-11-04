США запровадили нові санкції, пов’язані з Північною Кореєю – Мінфін

Сполучені Штати запровадили нові санкції, пов’язані з Північною Кореєю, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За повідомленням, обмеження застосовуються щодо вісьмох осіб та двох організацій за їхню участь у відмиванні коштів, отриманих в результаті різних незаконних схем КНДР, включаючи кіберзлочини та шахрайство з боку працівників інформаційних технологій (ІТ).

Під санкції потрапила компанія Korea Mangyongdae Computer Technology Corp. та Ryujong Credit Bank of North Korea.

«Північнокорейські хакери, що фінансуються державою, крадуть і відмивають гроші для фінансування програми ядерної зброї режиму. Генеруючи доходи для розвитку зброї Пхеньяну, ці особи безпосередньо загрожують безпеці США та світовій безпеці. Міністерство фінансів продовжуватиме переслідувати посередників та осіб, що стоять за цими схемами, щоб перекрити незаконні джерела доходів КНДР», – заявив заступник міністра фінансів з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Джон К. Герлі.

У Мінфіні США додають, що в результаті сьогоднішніх дій усе майно та частки у власності зазначених осіб, що знаходяться у США або у володінні чи під контролем осіб США, блокуються. Крім того, будь-які суб’єкти господарювання, які належать, прямо чи опосередковано, індивідуально або в сукупності, на 50 або більше відсотків підсанційним особам, також блокуються.

Також фінансові установи та інші особи, які здійснюють певні операції або діяльність із санкційними організаціями та особами, можуть піддаватися санкціям.

У листопада минулого року Вашингтон запровадив санкції проти компаній та фізичних осіб із Росії, Китаю та Північної Кореї в рамках закону про нерозповсюдження зброї масового знищення



