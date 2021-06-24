США: регулятор зупинив торгівлю акціями Enerkon, власник якої заявляв, що є лобістом України

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) призупинила торгівлю акціями компанії Enerkon Solar International, власник якої Бенджамін Баллаут стверджував, що є лобістом України.

Наглядовий орган американського фондового ринку заявив, що з 23 червня зупиняє торгівлю акціями Enerkon Solar International, яка торгує на позабіржовому ринку (OTC) під біржовим символом ENKS, на два тижні. Компанії, які торгують на позабіржовому ринку, регулюються SEC, хоча не виконують деякі вимоги, такі як аудиторська фінансова звітність.

SEC обґрунтовувала своє рішення тим, що у фінансових документах Enerkon «немає адекватної та точної інформації» про право власності на його акції, а також питаннями щодо «точності та адекватності публічно поширеної інформації у пресрелізах».

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У заяві від 23 червня Enerkon, зі свого боку, заявила, що «тісно співпрацює з SEC, би забезпечити всі докази, необхідні для перевірки згаданих у наказі пунктів, щоб якнайшвидше зняти тимчасовий блок».

У розслідуванні Радіо Свобода, опублікованому 24 березня, було висвітлено серйозні питання щодо двох пресрелізів Enerkon, опублікованих у лютому та на початку березня, в яких стверджується, що компанію «нагородили» можливістю збудувати у Чорнобильській зоні відчуження потужну сонячну електростанцію та розвивати проєкт із бездротового зв’язку наступного покоління (5G) в Україні.

Ці пресрелізи були серед низки причин, чому за кілька місяців акції Enerkon зросли на 3400%, перетворивши свого двічі збанкрутілого мажоритарного власника Бенджаміна Баллаута, громадянина США, який мешкає в штаті Мічиган, на мультимільйонера.

На початку березня Баллаут зареєструвався згідно із Законом про реєстрацію іноземних агентів (FARA) як лобіст України та заявив, що буде організовувати для віцепрем’єр-міністра України Олега Уруського зустрічі у Вашингтоні з американськими компаніями, що працюють із мережею 5G.

Він використав заявку щодо лобізму як ознаку поступу двох проєктів в Україні.

Баллоут погрожував журналістам Радіо Свобода, коли вони прагнули підтвердити достовірність його тверджень щодо зв’язків із українською владою.

«Ви і ваша команда зараз під пильним контролем. Ви не зможете шпигувати за мною на користь іноземного уряду і уникнути наслідків», – заявив він у одному зі своїм повідомлень журналістам 22 березня.

Водночас на запит Радіо Своода українські чиновники заявили, що не знають про будь-які угоди з Enerkon і що Баллаута не наймали як лобіста. Незабаром підрозділ Міністерства юстиції FARA відкликав заявку Баллаута зі свого вебсайту.