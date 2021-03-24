Американець підняв акції своєї компанії на «домовленостях» з Україною, існування яких влада заперечує – «Схеми»

Після заяв про співпрацю з Україною щодо будівництва об’єктів відновлювальної енергетики в Чорнобилі та запуск Національного оператора 5G-зв’язку акції американської компанії, що спеціалізується на відновлюваній енергетиці, подорожчали у понад 50 разів. Утім, як з’ясували журналісти Радіо Свобода, українська влада стверджує, що про ці домовленості їй нічого не відомо, а проєкти, заявлені компанією, опитані журналістами експерти назвали нереалістичними.

При цьому американська компанія заявила, що через лобістів збирається організовувати зустрічі для віцепрем’єр-міністра України Олега Уруського з представниками компанії SpaceX під час його візиту у США – для запуску українського супутника. Утім сам Уруський такі домовленості заперечив і заявив, що жодних лобістів не наймав, а зустрічі з компанією Ілона Маска влада організувала за допомогою офіційних дипломатичних каналів.

3 березня на сайті Мінюсту США була оприлюднена угода, згідно з якою американська компанія Diplomatic Trade надаватиме лобістські послуги для віцепрем’єр-міністра та міністра з розвитку стратегічних галузей промисловості Олега Уруського на умовах «pro bono», тобто – безкоштовно.

З публічного повідомлення іншої компанії Enerkon Solar International, яку з Diplomatic Trade поєднує один і той же власник – бізнесмен Бенджамін Баллаут, журналісти з’ясували більше деталей. Зокрема, що фірма Diplomatic Trade начебто планує організувати для Уруського в США зустріч із представниками компанії SpaceX – «задля досягнення домовленостей про запуск українського супутника на орбіту за допомогою ракетоносія компанії Ілона Маска». При чому, як повідомив Баллаут у розмові з журналістами Радіо Свобода – на прохання самого Уруського.

Віцепрем’єр Олег Уруський підтвердив «Схемам», що планує візит до США, але повідомив, що організовує його Мінстратегпром та посольство США. Водночас він зазначив, що жодних домовленостей з американськими лобістами щодо організації зустрічей з представниками SpaceX немає. Що стосується листування з Diplomatic Trade, повідомив, що воно справді було, але «не мало жодних зобов’язань» та «носило суто інформаційний характер». «Виявлення цієї, здавалось би дрібної суперечності, схоже, вивело журналістів Радіо Свобода на набагато більшу містифікацію», – йдеться у розслідуванні.

В іншому повідомленні Enerkon стверджувалось, що компанія підписала меморандум із українським урядом щодо реалізації кількох проєктів – зокрема, будівництва сонячної електростанції у Зоні відчуження, заводу з виробництва «зеленого» водню та запуску 5G-зв’язку. Уруський повідомив журналістам, що про підписання меморандуму з Enerkon з боку уряду йому нічого не відомо. Також він заявив, що очолюване ним міністерство не планує брати участь в цьому проєкті. Заперечили такі домовленості також у Міненергетики та Мінекології.

Єдиним з офіційних осіб, з ким поспілкувалися «Схеми» і кому було відомо про наміри Enerkon, виявився керівник Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Сергій Костюк. Він розповів, що мав зустріч з Анатолієм Рязанцевим, який є партнером Баллаута в іншій фірмі, що координує в Україні проєкти Enerkon, але ця зустріч мала «ознайомчий характер». Про будівництво заводу з виробництва «зеленого» водню Костюк дізнався від журналістів.

Опитані журналістами фахівці, зокрема, екскерівниця ДАЗВ Катерина Павлова, назвали анонсований проєкт «фантастичним» і таким, який буде складно реалізувати в Україні.

Інший анонсований Enerkon проєкт – запуск Національного оператора 5G, на базі держпідприємства «Укрдорзв’язок». Анатолій Рязанцев в коментарі «Схемам» повідомив, що представив цей проєкт Баллауту і він погодився. За словами Рязанцева, 31 грудня минулого року він зустрічався із цього питання безпосередньо з віцепрем’єром Уруським. Очільник «Укрдорзв’язку» Віктор Бондар повідомив: «У нас немає ніяких проєктів. Все виставлено на приватизацію».

У пресслужбі Уруського заперечили факт зустрічі з Рязанцевим і взагалі існування будь-яких домовленостей. У Міністерстві цифрової трансформації також повідомили, що їм невідомо про співпрацю з Enerkon. Учасники ринку мобільних операторів, з якими поговорили журналісти, також вважають втілення цього проєкту найближчим часом – малоймовірним. Звертають увагу і на незадовільний технічний стан «Укрдорзв’язку». В посольстві США в Україні заявили, що їм не відомо про жодні проєкти Enerkon. Аналогічну відповідь надали і в Американській торговій палаті в Україні і висловили здивування озвученими планами Enerkon.

«Попри те, що і в Офісі віцепрем’єра, і в інших відомствах заперечують співпрацю з Enerkon або іншими компаніями Бенджаміна Баллаута, американський бізнесмен продовжує на зустрічах з інвесторами розповідати про амбітні бізнес-плани в Україні. Для чого вони все це можуть робити?», – йдеться в розслідуванні.

Журналісти проаналізували вартість акцій компанії і виявили, що за останні три місяці вона зросла у понад 50 разів, з чотирьох центів до 2 доларів. Такий стрибок, на думку юристів, які працюють з фондовими ринками, став можливим, зокрема, через те, що компанія постійно у своїх пресрелізах згадувала про бізнес-проєкти в Україні. Вперше про наміри будівництва сонячної станції в Чорнобильській зоні Enerkon заявив у листопаді минулого року і з того часу вартість акцій компанії почала потроху зростати. «Таким чином чистий капітал її засновника Бенджаміна Баллаута, якому належить 50,3 відсотків акцій компанії, може скласти понад 18,5 мільйонів доларів», – йдеться в розслідуванні.

Спроба «Схем» отримати коментарі наштовхнулася на спротив з боку Бенджаміна Баллаута. Під час одного з телефонних дзвінків та у листі до редакції він звинуватив журналістів у шпигунстві та дезінформації. «Діяльність наших компаній є законною і порядною, вони роками роблять великі справи. І ми дуже незадоволені, оскільки ніколи не мали скарг чи суперечок за всі ці роки», – йшлося у листі Баллаута.

Зрештою, 14 березня Enerkon листом звернувся до низки американських та українських відомств, зокрема, до Національної поліції України з проханням розпочати кримінальне провадження відносно журналістів.

Розслідування провели журналіст «Схем» Георгій Шабаєв та кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Тодд Прінс