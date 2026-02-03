Палата представників США схвалила законопроєкт, який припиняє частковий шатдаун

Палата представників США ухвалила пакет витрат, який покладе край частковому припиненню роботи уряду.

Результат голосування був 217-214.

Очікується, що президент США Дональд Трамп швидко підпише законопроєкт про фінансування, завершивши припинення роботи уряду через три дні.

Як пише NBC news, законодавство забезпечить фінансування федерального уряду протягом усього року до кінця вересня, за винятком Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), яке поставлене на двотижневу паузу, оскільки демократи наполягають на змінах після того, як федеральні агенти смертельно застрелили двох американців у Міннеаполісі.



Цей захід відкриває Конгресу 10-денний період для переговорів щодо угоди про фінансування DHS, оскільки демократи вимагають реформ для стримування ICE та CBP.



Новий термін закінчення фінансування DHS – 13 лютого.

У Сполучених Штатах двох федеральних агентів відсторонили від виконання обов’язків до завершення розслідування загибель 37-річного Алекса Претті, повідомили раніше американські медіа з посиланням на чиновника Міністерства внутрішньої безпеки.

Алекс Претті працював медбратом у відділенні інтенсивної терапії і був громадянином США. Його застрелили через 17 днів після вбивства 37-річної матері трьох дітей, поетеси Рене Гуд.

Після її вбивства в Міннеаполісі почалися протести, які переросли в сутички між правоохоронцями і демонстрантами. Міністерство юстиції США розпочало розслідування щодо губернатора Міннесоти Тіма Волца й мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея за звинуваченнями в змові з метою перешкоджання роботі федеральних агентів. Протести відбувалися і в інших штатах, зокрема, в містах Каліфорнії, Нью-Йорку й Чикаго.

Від грудня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки проводить у Міннесоті масштабну операцію із затримання нелегальних іммігрантів, для якої за наказом президента США Дональда Трампа до штату було направлено близько трьох тисяч федеральних агентів з ICE й інших служб. Жителі Міннесоти протестують проти присутності цих агентів у штаті.