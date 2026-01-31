У США почався частковий шатдаун

Федеральний уряд Сполучених Штатів Америки частково зупинив роботу, незважаючи на схвалення Сенатом угоди про фінансування, необхідної для запобігання шатдауну.

Частковий шатдаун офіційно почався опівночі 31 січня за східним часом США, через кілька годин після того, як сенатори погодилися продовжити фінансування більшості агентств до вересня.

Як очікують, зупинка роботи буде нетривалою. Пакет законопроєктів має бути схвалений Палатою представників, яка має перерву в роботі до понеділка. Очікується, що законодавці нижньої палати проголосують за нього невдовзі після повернення до Вашингтона.

Президент Дональд Трамп підтримав угоду і закликав Палату представників до швидких дій, сигналізуючи, що він хоче уникнути тривалої зупинки роботи уряду – другої під час його другого терміну – після рекордного шатдауну минулої осені, який порушив роботу федеральних служб на понад місяць.

Раніше, 29 січня Сенат США блокував пакет фінансування, необхідний для запобігання зупиненню роботи уряду. Це відбулося на тлі продовження переговорів Білого дому і лідерів демократів щодо операції адміністрації Дональда Трампа з контролю за імміграційним законодавством.

Демократи наполягали на вилученні із законопроєкту фінансування Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) на суму 1,2 трильйона доларів – після того, як минулого тижня в Міннеаполісі стався інцидент, який спричинив смерть Алекса Претті.

Угода, схвалена Сенатом 30 січня, відокремлює фінансування Міністерства внутрішньої безпеки від ширшого пакету фінансування, що дозволить законодавцям затверджувати витрати таких установ, як Пентагон і Міністерство праці, поки вони продовжують переговори щодо політики імміграційного контролю.

Серед змін, яких прагнуть демократи, є вимоги до федеральних агентів отримувати ордери перед проведенням арештів, а також чіткіші правила ідентифікації для співробітників таких органів, як Митна і прикордонна охорона (ICE).

У Сполучених Штатах двох федеральних агентів відсторонили від виконання обов’язків до завершення розслідування загибель 37-річного Алекса Претті, повідомили раніше американські медіа з посиланням на чиновника Міністерства внутрішньої безпеки.

Алекс Претті працював медбратом у відділенні інтенсивної терапії і був громадянином США. Його застрелили через 17 днів після вбивства 37-річної матері трьох дітей, поетеси Рене Гуд.

Після її вбивства в Міннеаполісі почалися протести, які переросли в сутички між правоохоронцями і демонстрантами. Міністерство юстиції США розпочало розслідування щодо губернатора Міннесоти Тіма Волца й мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея за звинуваченнями в змові з метою перешкоджання роботі федеральних агентів. Протести відбувалися і в інших штатах, зокрема, в містах Каліфорнії, Нью-Йорку й Чикаго.

Від грудня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки проводить у Міннесоті масштабну операцію із затримання нелегальних іммігрантів, для якої за наказом президента США Дональда Трампа до штату було направлено близько трьох тисяч федеральних агентів з ICE й інших служб. Жителі Міннесоти протестують проти присутності цих агентів у штаті.