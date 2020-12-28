США: слідчі встановили особу підривника в Нешвіллі

Влада Сполучених Штатів оприлюднила фотографію чоловіка, якого вважають відповідальним за вибух, який стався у центрі міста Нешвілл, штат Теннессі вранці Різдва.

Влада США оприлюднила фото чоловіка, який, за їхніми словами, відповідальний за вибух, який прогримів центральну частину Нешвілла в американському штаті Теннессі вранці Різдва.

Слідчі ідентифікували чоловіка як Ентоні Куїнна Ворнера, 63 роки. Вони заявили, що він загинув під час вибуху. Правоохоронці використовували ДНК, щоб визначити, що останки, виявлені на місці вибуху, належали Ворнеру.

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ФБР заявило, що також ідентифікувало номер фургона, пов’язаного з вибухом, як автомобіль, який належить Ворнеру.

«ФБР та ATF (Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин – ред.) шукають інформацію стосовно власника житлового фургону Ентоні Квінна Ворнера, пов’язаного з вибухом у центрі Нешвілла», – заявили в офісі ФБР у Мемфісі 28 грудня, оприлюднивши фотографію Ворнера.

За версією влади, Ворнер діяв сам, але правоохоронцідосі не розкрили мотив вибуху. На запитання, чи вважають слідчі вибух виявом внутрішнього тероризму, спеціальний агент ФБР Дуглас Корнескі заявив, що наразі не може коментувати.

Корнескі також не став коментувати, чи не був мішенню вибуху головний офіс комунікаційної компанії AT&T, розташований поруч.

Внаслідок пошкоджень, яких зазнав офіс, сталися збої в роботі стільникових телефонів та зв’язку поліції та лікарні в декількох сусідніх штатах 26 грудня.

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Вибух поранив трьох людей та зруйнував будівлі у місті, відомому як столиця кантрі-музики США. Постраждалі перебувають у стабільному стані.

Вибух стався близько 6:30 ранку 25 грудня після того, як поліція відреагувала на повідомлення про стрілянину та виявила припаркований фургон із попередженням про те, що в ньому є бомба. Поліція встигла евакуювати людей, що перебували поруч, перш ніж транспортний засіб вибухнув.