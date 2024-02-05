США розчаровані діями партії Орбана щодо заявки Швеції на членство в НАТО

Сполучені Штати Америки розчаровані тим, що владна партія Угорщини заблокувала можливість голосування в парламенті країни щодо заявки Швеції на вступ до НАТО, заявив журналістам 5 лютого заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель.

Угорщина є єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Стокгольма на членство, що погіршило її відносини зі США і викликало занепокоєння серед союзників.

5 лютого владна партія Угорщини «Фідес» бойкотувала засідання парламенту, де мало відбутися голосування щодо заявки Швеції про приєднання до НАТО.

Засідання, скликане угорською опозицією, також бойкотували союзники «Фідес» – депутати Християнсько-демократичної народної партії (ХДНП). На засіданні були присутні кілька послів країн НАТО, зокрема, посол США в Угорщині Дейвід Пресман.

Загалом на засідання прийшов 51 депутат, 148 були відсутні.

Перед засідання представники «Фідес» заявили, що не братимуть участь у засіданні. Лідер парламентської групи «Фідес» Мате Кочіш сказав, що ратифікація може відбутися на початку весняної сесії, яка стартує наприкінці лютого, а також після візиту шведського премʼєр-міністра Ульфа Крістерссона до Будапешта.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року – невдовзі після російського вторгнення в Україну.

Останніми з країн альянсу, які не схвалили її членство, залишалися Туреччина та Угорщина, проте 23 січня турецький парламент проголосував за ратифікацію протоколу про прийняття Швеції до НАТО, а 25 січня документ підписав президент Реджеп Ердоган.

Наприкінці січня премʼєр-міністр Угорщини і лідер партії «Фідес» Віктор Орбан заявив, що угорський уряд підтримує вступ Швеції до НАТО. Він закликав парламент схвалити заявку Стокгольма «за першої нагоди».

«Фідес» має більшість місць у парламенті Угорщини – 133 зі 199.