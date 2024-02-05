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США розчаровані діями партії Орбана щодо заявки Швеції на членство в НАТО

5 лютого владна партія Угорщини «Фідес» бойкотувала засідання парламенту, де мало відбутися голосування щодо заявки Швеції про приєднання до НАТО
5 лютого владна партія Угорщини «Фідес» бойкотувала засідання парламенту, де мало відбутися голосування щодо заявки Швеції про приєднання до НАТО

Сполучені Штати Америки розчаровані тим, що владна партія Угорщини заблокувала можливість голосування в парламенті країни щодо заявки Швеції на вступ до НАТО, заявив журналістам 5 лютого заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель.

Угорщина є єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Стокгольма на членство, що погіршило її відносини зі США і викликало занепокоєння серед союзників.

5 лютого владна партія Угорщини «Фідес» бойкотувала засідання парламенту, де мало відбутися голосування щодо заявки Швеції про приєднання до НАТО.

Засідання, скликане угорською опозицією, також бойкотували союзники «Фідес» – депутати Християнсько-демократичної народної партії (ХДНП). На засіданні були присутні кілька послів країн НАТО, зокрема, посол США в Угорщині Дейвід Пресман.

Загалом на засідання прийшов 51 депутат, 148 були відсутні.

Перед засідання представники «Фідес» заявили, що не братимуть участь у засіданні. Лідер парламентської групи «Фідес» Мате Кочіш сказав, що ратифікація може відбутися на початку весняної сесії, яка стартує наприкінці лютого, а також після візиту шведського премʼєр-міністра Ульфа Крістерссона до Будапешта.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року – невдовзі після російського вторгнення в Україну.

Останніми з країн альянсу, які не схвалили її членство, залишалися Туреччина та Угорщина, проте 23 січня турецький парламент проголосував за ратифікацію протоколу про прийняття Швеції до НАТО, а 25 січня документ підписав президент Реджеп Ердоган.

Наприкінці січня премʼєр-міністр Угорщини і лідер партії «Фідес» Віктор Орбан заявив, що угорський уряд підтримує вступ Швеції до НАТО. Він закликав парламент схвалити заявку Стокгольма «за першої нагоди».

«Фідес» має більшість місць у парламенті Угорщини – 133 зі 199.

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