У США за спробу передати Росії дані про Abrams заарештували військового

В американському штаті Техас заарештували 22-річного військовослужбовця Тейлора Адама Лі. Його звинувачують у спробі передати засекречену інформацію про вразливість танка M1A2 Abrams, повідомляє Міністерство юстиції США.

За версією слідства, в червні 2025 Лі, який мав високий рівень допуску, надіслав онлайн дані про танк і запропонував допомогу Росії. У листуванні він писав, що «добровільно погодився б допомагати Російській Федерації».

У липні Лі зустрівся з людиною, яку вважав представником російського уряду, і передав флешку із секретною інформацією. Також він обговорив передачу деталі від танка. Наприкінці місяця Лі доставив цю деталь на склад у Техасі та повідомив співрозмовнику, що завдання виконане.

За словами заступника голови контррозвідки ФБР Романа Рожавскі, Лі сподівався отримати російське громадянство в обмін на дані, які він передавав, вважаючи, що має справу з російською розвідкою.

Восени 2023 року США передали Україні 31 танк M1A1 Abrams. За даними The New York Times, до весни 2025 року 19 танків були знищені, пошкоджені або захоплені російською армією.