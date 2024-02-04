Легендарний стадіон «Ацтека» прийме матч відкриття чемпіонату світу-2026 – ФІФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив 4 лютого, що на стадіоні «Ацтека» в Мексиці відбудеться матч відкриття чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Розширений турнір, у якому вперше в історії візьмуть участь 48 команд, організовують одразу три країни – Мексика, Сполучені Штати та Канада.

Розташований у столиці Мексики, місті Мехіко, «Ацтека» стане першим стадіоном, який прийматиме ігри трьох чемпіонатів світу – 1970, 1986 і 2026 років.

У 1970 і 1986 роках стадіон «Ацтека» приймав фінали світових першостей.